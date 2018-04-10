Sirenlerle ihbara geldiler, kutlamayla karşılaştılar

Polislerin içeriye girmesiyle birlikte marş çalınan kefede, pasta da kesilerek Polis Haftası kutlandı.

Nusaybin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle, polislere yönelik bir organizasyon yapmak isteyen Uğur Kaya adlı kafe işletmecisi, kurduğu senaryo ile polislere şaşkınlık yaşattı. Kaya, senaryosu çerçevesinde, 155'i arayarak, iş yerinde bıçaklı saldırı yapıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine kafeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sirenlerini çalarak gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İçeriye girmeleriyle Polis Marşı'nın çalındığı kafede karşılanan polisler için pasta kesildi. Polisler, kutlamanın ardından Kafe İşletmecisi Uğur Kaya'ya teşekkür ederek, emniyete döndü.

Kafe İşletmecisi Uğur Kaya, ilçeyi terörden temizleyen ve Nusaybin halkının huzur ve güvenini sağlayan polislerimize farklı bir kutlama yapmak istediklerini belirterek, "Umarım kimseyi üzmemişizdir. Nusaybin halkına yaşattıkları huzur ve tekrardan turizme kazandırdıkları için çok çok teşekkür ederiz" dedi.

