Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü

Sabah saatlerinde Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Program, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tebriklerin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan ve bu çalışmalar sayesinde topluma huzurlu ve güvenli bir rahat sağlayan emniyet mensuplarımıza minnettarız. Bizleri koruyan emniyet teşkilatımızın haftasını kutluyor, ülkemizde huzur, güven ortamının ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı arz ediyor, halen görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum" dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, "İlçemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini fedakarca yapan polis teşkilatımızın heyecanını paylaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle polis teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünde, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor ve görevi başındaki tüm personelin haftasını kutluyorum" diye konuştu.

Törene Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mutlu Çakmak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, Asliye Ceza Hakimi Ahmet Yaşar Akbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı Arif Tusun, AK Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, İl Genel Meclis Üyesi Halil Sergici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.