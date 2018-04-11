1/5000 imar planına ‘organize’ itiraz var

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye meclisinin kent için alınan radikal kararların arkasında durması gerektiğini vurgulayarak, "1/5000 binlik planlara 'organize' itirazlar var. İtirazlarla ilgili belediye başkanlarıyla tekrar bir görüşme yapıldı. Değerlendirmeye alınabilecek olanlar düzeltilecek. Diğerleri de aynı kalacak" dedi.Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda idare tekliflerine ait 29, komisyon raporlarına ait 13 ve gündem dışı 5 olmak üzere 47 madde görüşüldü. Başkan Kocamaz, 1/5000 binlik planlara 4 merkez ilçeden 15 bin 90 itiraz olduğunu belirterek, itirazlardan 11 bin 926'sının genel konularla alakalı olduğunu, 2 bin 115 tanesinin münferit itiraz olduğunu ve bin 49 tanesinin de yeri belirli olmayan itiraz olduğunu söyledi.5 binlik planların yapılacağını fakat Mersin'in geleceğinin değişmeyeceğini aktaran Kocamaz, "İmar planları normal şartlarda bir kentin geleceğini düzenler ama bizde bu kadar itirazın olması imar planının yapılmasına engel oluyor. Mersin'deki belediye başkanlarının ve belediye meclisinin, kentle ilgili alınan radikal kararların arkasında durması gerekiyor. Aksi halde düzgün bir plan çıkmayacağını buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.