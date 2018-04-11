Alacak cinayetinde 2 sanığa müebbet

Adana
'da alacak-verecek meselesi yüzünden kafasına ateş edilerek öldürülüp, daha sonra cesedi yakılan Özkan Çelik'in (31) katil zanlıları Sercan Duman (28) ile Doğuş Demirci (18) hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, 2 arkadaşın Özkan Çelik'i, 295 bin TL'lik borcu ödememek için plan yaparak ıssız bir yere götürdüklerini, silahı da Özkan'a borcu olan Sercan'ın kullandığını belirtti. Sanıkların delilleri gizlemek için cesedi yaktıkları iddianameye yansıdı. Olay, 14 Aralık 2017 tarihinde Levent Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi yol kenarında bagajında kan izleri bulunan terk edilmiş bir otomobil ve yanında yanmış halde bir ceset görünce polise haber verdi. Başından tek mermiyle vurulduktan sonra yakılan cesedin Özkan Çelik'e ait olduğu belirlendi. Soruşturma sonucu olayı Sercan Duman ile Doğuş Demirci'nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.