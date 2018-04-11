‘Bir gün gelmese aç kalacağım’

Mersin
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Silifke ilçesine bağlı Bahçeköyü Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Durna (70), elektriksiz, susuz, tuvalet ve banyosu bulunmayan bir odada yaşam mücadelesi veriyor. Hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamayan yaşlı adam, komşularından gelecek bir kap yemeği bekliyor. Uzaktan akrabası olan Ömer Yalçın'ın bahçe işleri için köye geldiğinde kendisine de yemek getirdiğini anlatan Durna, "Evimde elektriğim, suyum, tuvaletim yok. Ameliyatlı olduğum halde tamamen hijyenik olmayan bir koşulda yaşamaya çalışıyorum. Kimsem yok. Allah razı olsun Ömer bana yemek getirip yardımcı oluyor. Bir gün gelmese aç ve pislik içinde kalacağım. Devletimizden, hükümetimizden, tüm yetkililerden yardım istiyorum" dedi.