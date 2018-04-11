Maraş’ın yıldızı turizmle parlıyor

Kahramanmaraş
'a gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) temsilcileri, burada tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un daveti üzerine kente gelen heyet, Yedikuyular Kayak Merkezi, Taş Köprü, Menzelet Barajı, Su Sporları Merkezi, barajlarda tekne turu, Başkonuş Yaylası ve kaplıcalar ile tarihi mekanlar hakkında bilgi aldı. DOKU BOZULMAMIŞ
TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Engin Şahin, Kahramanmaraş'ın turizm anlamında çok bakir bir yer olduğunu söyledi. Kentin turizm anlamında henüz bir hareketlilik kazanmadığın ancak Büyükşehir Belediyesince planlanan projelerin turizm için olumlu olduğuna dikkat çeken Şahin, "Şehrin dokusu bozulmamış" diye konuştu. İÇ TURİZM BÜYÜYOR
Kayak merkeziyle Kahramanmaraş'ın kış turizminde iyi bir rota olacağına dikkat çeken Şahin şunları söyledi: "Barajlarımızda tekne turları yapabiliyoruz. Bu yine turizm için iyi bir destinasyon. Kahramanmaraş'ın turizmi gelecek anlamında çok parlak gözüküyor. Bu yolda ilerlenirse, iç turizm her yıl yüzde 10-15 büyüyor ve Kahramanmaraş bundan payını alacaktır diye düşünüyorum." SAKLI CENNET
Temsilciler, ilk olarak Başkan Erkoç'un davetlisi olarak kahvaltıda bir araya geldi. Erkoç, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin saklı kentlerinden birisi olduğunu belirterek, "Doğal güzellikleri, iklimi, tarihi ve kültürel eserleriyle herkesin görmesi gereken bir yer. Cennet ülkemizin saklı bir köşesi Kahramanmaraş. Bu güzellikleri sizlerle beraber tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız" dedi.