Polis vatandaşın parasını kurtardı

Adana
merkezli 10 ilde yapılan 'Son Alo' operasyonunda, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan kişilerin, 237 vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını dolandırmasının önüne geçildi. Adana Emniyeti'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Son Alo' ismiyle Adana merkezli 10 ilde 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyonda telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte çağrı merkezi kurup buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı tespit etmişti.