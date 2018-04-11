‘Türkler her yerde adaletin simgesidir’

Adana
'da Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz'ı Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşturdu. Sosyal ve kültürel belediyeciliğe büyük önem verdiklerini, konusunda uzman birçok insanı vatandaşlarla buluşturmaktan mutlu olduklarını belirten Başkan Çelikcan "Türkiye hem bölgesel hem de küresel bir güçtür" dedi. Çelikcan, "Osmanlı İmparatorluğu gittiği her yere adalet, huzur ve istikrar götürmüştür. Bu yüzden asırlar boyu dünyaya örnek olacak bir yönetim sergilemişlerdir. Yüreğir Belediyesi olarak Şevki Yılmaz hocamızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. 'Türkiye Geçilemez' adlı konferansta konuşan Şevki Yılmaz, "Kabe, Medine ve Kudüs'ün sigortası İstanbul'dur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkalım. 2019 yılı dünyaya Türkiye'yi kilit taşı olarak yerleştirme yılıdır" dedi.