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Melih ABİ: Çağırkanlı’da vericisi zayıf elektrik kesintileri ise bıktırdı

Giriş Tarihi: 12.4.2018

Mehmet Karvar Solaklı'ya bağlı Çağırkanlı Kadıköy'den.
Diyor ki;
"Bizim köyde cep telefonumuzla 50 metre ileriyi arayamıyoruz.
Elektrik facia.
Sorun bildiriyoruz.
Neredeyse sormadıkları bir tek annemizin kızlık soyadı kalıyor."
Köyde iletişim sorunu var.
şirketleri baz istasyon sayısını artırmalı.
Elektrik kesintileri de çok.
Kesintiler yüzünden neredeyse cinnet geçirecekler.
Şifreli kanal üyeleri kesintiler yüzünden maçları izleyemiyor.
Çözün şu Çağırkanlı'nın sorunlarını.
İnsanı çileden çıkarmayın.

***

Karakaya Çarşısı girişinde yapılan kazının üstü kapatılmadı

Tarsus'ta Adana Caddesi üzerinde bulunan Karakaya Çarşısı girişinde elektrik tesisat kazısı yapan EnerjiSA, buradaki kazıdan sonra kazılan bölümü kapattı.
Görevliler, 3 metrekarelik bir alanı kazdıktan sonra elektrik direğinden gelen bir kabloyu açıkta bıraktı.
Tehlike kapıda.
Orası yağmurda çamur oluyor.
Yapın yolu kardeşim.
Demirkapı Karakaya Çarşı esnafı rahatlasın.

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Melih ABİ: Çağırkanlı’da GSM vericisi zayıf elektrik kesintileri ise bıktırdı
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