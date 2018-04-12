Ölüm korkusundan şikayetçi olamadı

Adana
'da boşanma aşamasındaki karısı Kevser Ötgen'i (32) ikinci şans vermesini isteyip, karşılık alamayınca 10 yerinden bıçaklayarak öldürmek isteyen Hüseyin Ötgen'in (37) 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, suçu kabul edip "Pişmanım" dedi. Sığınma evinde kalan kadın ise, "Çocuklarımın gözü önünde bıçakladı. Beni sürekli tehdit ediyorlar. Bu yüzden şikayetçi olmak istemiyorum. Tek isteğim benden uzak dursun. Hayatıma karışmasın" dedi. UZAKLAŞTIRMA CEZASI
Olay, 9 Aralık 2017'de Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncı Hüseyin Ötgen kumar oynamaya başladı. 8 yıllık eşinin kumar oynadığını öğrenen 2 çocuk annesi Kevser Ötgen tartıştı. Bu duruma sinirlenen Hüseyin Ötgen eşine şiddet uyguladı. Şiddetin dozu her geçen gün artınca genç kadın kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı kocaya son bir yılda 2 kez evden uzaklaştırma cezası verildi. Hüseyin Ötgen tedbir kararı bitince eşiyle konuşmak için eve gitti. Ötgen eşinden kendisine bir şans daha vermesini istedi. Öfkeli koca bu isteği bıçak zoruyla Kevser Ötgen'e kabul ettirdi. Öfkeli koca kendisine kahvaltı hazırlayan eşine 'Sen polisi mi aradın?' diyerek ekmek bıçağı ile saldırdı. Kanlar içinde kalan kadın can havliyle kendini sokağa atıp vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polise teslim olan koca tutuklandı. ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan koca suçlamayı kabul ederek, "Ayrılmak istiyordu. İkna edemeyince kendimi kaybedip, bıçakladım. Pişmanım" dedi. 2 çocuğuyla sığınma evine yerleşen kadın ise, "Kumar oynayıp evle ilgilenmiyordu. Boşanmak istiyordum. Tartışma yaşanınca polis çağırdığımı söyledim. Çocukların önünde bıçakladı. Tehdit edildiğim için şikayetçi olmak istemiyorum"dedi.