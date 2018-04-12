Osmaniye’de en anmalı maç

Osmaniye
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Engelliler Futbol Takımı ile protokol mensupları arasında dostluk maçı yapıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, Rektör Prof. Dr. Murat Türk ve protokol üyelerinden oluşan takım maç sonunda 6-3 mağlup oldu. Şehit Başkomiser Mehmet Köse Halı Saha Tesisleri'nde oynanan karşılaşma sonunda ASP Gençlik Spor Kulübü Engelliler Futbol Takım kaptanı Murat'a galibiyet kupasını veren Vali Ömer Faruk Coşkun, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün burada Polis Haftası münasebetiyle gençlerimizle keyifli bir dostluk maçı oynadık. Biz çok keyif aldık, inşallah onlar da keyif almışlardır" dedi.