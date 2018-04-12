Yatırımcılara ‘Tek Durak Ofis’ desteği

Kalkınma Bakanlığı tarafından yabancı yatırımcılar için bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla kurulan 'Tek Durak Ofis' sistemi pilot il Adana
'da da başladı. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından Tek Durak Ofis sisteminin tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali Mahmut Demirtaş, sistem sayesinde yatırımcıların işlemlerini tek merkezden hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayacağını, ayrıca devlet teşvikleri ve yatırım yeri konusundaki sorularına da yanıt alabileceğini söyledi. MAYIS AYINDA
Tek Durak Ofis pilot çalışmasının, mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Demirtaş, 2003-2016 yıllarında gerçekleşen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplam bedelinin 177 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin, 2012'den beri Batı Asya'daki en büyük yabancı yatırım çeken ülke konumuna geldiğini belirtti. Vali Demirtaş, "Adana'yı çok daha cazip hale getirmeyi hedefleyen bu ofis sayesinde yerli ve yabancı yatırımcının işi kolaylaşacak" dedi. BÜYÜK KOLAYLIK
ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise uluslararası yatırımlar bağlamında karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin bürokratik süreçlerin karmaşıklığı olduğunu vurgulayarak "Yabancı yatırımcılar açısından bürokrasiden kaynaklanabilecek karmaşıklıklardan dolayı yatırımdan vazgeçme veya farklı yatırım yollarını tercih etme eğilimi meydana gelebilmektedir. Tek Durak Ofis sistemi ile bunun önüne geçilebilecek" dedi.