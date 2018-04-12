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Yeni konsept bisikletler yolda

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Yeni konsept bisikletler yolda
'ta bisiklet kullanımı açısından yeni bir dönem başladı. Özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu binlerce kişiyi ağırlıyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in şehre prestij katan bu projesi vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. 720 adet bisiklet otoparkı ve sıra dışı bisikletlerin yer aldığı Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu bisiklet parkına yenileri eklendi. Konseptli oyun parkuru da çocuk ve aileler tarafından tercih ediliyor.
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Yeni konsept bisikletler yolda
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