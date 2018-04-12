AK Parti Adana
İl Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Nisan 2018'de yapılan 6. Olağan Kongresi'nde göreve gelen AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu'ndan sonra İl Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı. İkinci kez AK Parti Adana İl Başkanlığı'na seçilen Fikret Yeni'nin başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Siyasi Hukuki İşler Başkanı Halis Bayrak, Teşkilat Başkanı, Ramazan Çırak, Seçim İşleri Başkanı Murat Ayhan Benlice, Tanıtım ve Medya Başkanı Gonca Saygılı, Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Aslan, Sosyal Politikalar Başkanı Sevda Erdede, Yerel Yönetimler Başkanı Gökhan Osmanoğlu, Ekonomik İşler Başkanı Erdal Hatipoğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Küpeli, Mali ve İdari İşler Başkanı Hasan Dönmez, AR-GE Başkanı Şükrü Geyikçi, İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Zaloğlu, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Hüseyin Doğan, İl Sekreteri Murat Duman.