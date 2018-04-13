Bir haftalık harçlığını Mehmetçiğe bağışladı

Kars
'ta yaşayan Fevzipaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Azranur Şamcı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için, bir haftalık okul harçlığı olan 10 lirayı, yazdığı mektupla birlikte Mehmetçiğe ulaştırılması için Hatay
Valisi Erdal Ata'ya gönderdi. Azranur'un gönderdiği 10 lira Hatay Valiliği tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına teslim edildi. Azranur'un mektubunu alan Hatay valisi Erdal Ata, kameraların karşısına geçip Azranur'a teşekkür ederek selamlarını gönderdi. Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında binlerce destek e-maili, mektup, telefon aldıklarını belirten Vali Erdal Ata, "Kars Fevzipaşa Ortaokulu'ndan Azranur Şamcı isimli öğrencimiz bana bir mektup yazmış, 'Vali Amca bu benim bir haftalık harçlığım, 10 lira. Bunu lütfen Afrin'de ki askerlerimize ulaştırın' diye. Öğrencimizin yaptığı bu davranış beni çok duygulandırdı, kendisini tebrik ediyorum, ona derslerinde başarılar diliyorum" dedi.