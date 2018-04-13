Çıldır'da 23 Nisan Dolayısıyla Yarışmalar Düzenlendi

Çıldır genelindeki okullardaki yaklaşık 90 öğrencinin katılımıyla düzenlenen küçük kızlar ve küçük erkekler atletizm (kros) yarışması ve satranç turnuvası başarı ile sonuçlandı.

Çıldır Gençlik Hizmetler ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada " amacımız ilçemizde tüm branşlarda faaliyet yaparak çocuk ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Yapmış olduğumuz sportif faaliyetlerde desteğini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yapılan faaliyetlerde dereceye giren öğrencilerimize 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tören programında Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verilecektir" dedi.