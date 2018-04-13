‘Delice zeytin’ operasyonu

Mersin
Orman Bölge Müdürlüğü ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yabani zeytinlerin aşılanması çalışması kapsamında Kösbucağı Mahallesi Şeykem mevkisinde tören düzenlendi. Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, makilik alanlarda atıl durumda bulunan yabani zeytinleri (delice) aşılayarak milli ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Kent genelinde 2018 yılında 110 bin zeytin fidanı aşılaması yapacağız. Erdemli'de bu uygulamayı başarıyla sürdürüyoruz. Uzman bir ekip tarafından aşılanan yabani zeytinlerin bakımı da 3 yıl süre ile orman teşkilatı tarafından yapılacak. Daha sonra bu zeytinler talep edenler arasından çekilen kura ile orman köylülerine sertifikalı olarak dağıtılacak" dedi.