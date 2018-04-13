HKÜ’de farkındalık buluşması

Hasan
Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Otizm Farkındalık Ayı' dolayısıyla otizmli çocuklara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. HKÜ Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "İki yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Burada özel eğitimden faydalanan çok öğrencimiz var. Onlar için bir umut olduk. Bütün mesele bunu bir çekirdek kabul edip büyütmek" dedi. "Engelsiz kent Gaziantep'i oluştururken biz otizm dostu Gaziantep olarak yola çıktık" diye konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Tolay, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin büyük katkılarıyla bunu yerine getirebiliyoruz. Bu açığı kapatan üniversitemize çok teşekkür ederim. Nisan ayı sadece farkındalık ayı. Bizler zaten farkındayız. Tek amacımız farkında olmayanlara fark ettirmek. Buna vesile olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.