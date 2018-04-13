Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

Tatvan Saadettin Aka Ortaokulunda 'kariyer günleri' kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Özkan, kaymakamlık mesleği ile ilgi bilgiler verdi. Kaymakamın üstlendiği görev ve sorumlulukları da anlatan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilere severek yapabilecekleri meslekler seçmeleri tavsiyesinde bulunarak, kaymakamlık mesleğinin önemli bir meslek olduğu kadar görev ve sorumlulukları itibariyle zor bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin kaymakamlık mesleği ile ilgili merak ettiği soruları cevaplandıran Kaymakam Özkan, özellikle meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda nasihatlerde bulundu.

Kaymakam Özkan, söyleşi programının ardından ise, okulun idarecileriyle bir toplantı düzenleyerek, okulun ve öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi aldı.