Melih ABİ: Yol berbat çamur evlerin içine kadar girmiş

Adana'da Akkapı Mahallesi 12254 Sokak.

Gördüğünüz gibi çamur ve göl oluşmuş su birikintileri.

İki gün yağan yağmurdan sonra her taraf çamur içinde.

Buralarda yaşayan insanlar evlerine nasıl gidip gelecek?

Araçla geçseniz aracınız batar.

Yürüyerek geçmeye çalışsanız her tarafınız çamur olur.

Üstüne üstlük bu çamurlar evinizin içine kadar girer.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölge senin seçmeninin çok olduğu bir yer.

Hizmet götürmezsen yarın nasıl oy isteyeceksin bu insanlardan?

Asfalt döktür insanlar çamurdan kurtulsun.

***

Gürselpaşa'da da durum farklı değil



Burası da yine Seyhan'da Gürselpaşa Mahallesi 75346 Sokak.

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile 3 aydan beri görüşülmüş.

Yapılacağı sözü de alınmış.

Ama şimdiye kadar ne gelen var ne giden.

Maalesef iki gün yağmur yağdı.

Olan yine vatandaşa oldu.

Her taraf çamur içerisinde.

Kazılan ve doldurulan yer de oyulmuş.