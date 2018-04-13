Seyyar muayene istasyonunda bıktıran kuyruk

Yavuzeli ilçesinde 15 günde bir kurulan araç muayene istasyonu, yoğun ilgi nedeniyle araç sahiplerini bıktırdı. İstasyon kurulmadan 4-5 gün öncesinden karayoluna bırakılan araçlar uzun kuyruk oluşturuyor. Sıra kapmak için günler öncesinde araçlarını istasyonun kurulacağı karayoluna bırakan vatandaşlar ise büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Aracımızın muayene tarihi dolduğu için bu seyyar istasyona getirmek zorundayız. istasyon kurulmadan 4-5 gün öncesinden gelerek muayene sırası almaya çalışıyoruz. Yoğnu talep ve ilgi nedeniyle ayda bir kez olan kurulum süresi 15 günde bir güne düşürülmüştü. Yine de talebin karşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Araçlarımız sıra için beklediğinden günlerce kullanamıyor ve mağdur alıyoruz. Tüm bu sıkıntılara rağmen aracımızı muayene ettiremiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, seyyar muayene istasyonunun en azından yoğunluğun olduğu dönemlerde haftada bir kez ilçeye gelmesi gerektiğini, sıra konusunun ise randevu usulünün hayata geçirilek çözümlenebileceğini kaydetti.

Vatandaşlar sunulan öneri ile birlikte hem işlerin hızlı ilerleyeceğini hem de belirsizliğin ortadan kalkacağını vurgulayarak, yetkililerden yardım istedi.