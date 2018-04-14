Afrinli çocukların oyuncağı da olsun

Adana
'da üç ortaokul öğrencisinin hayali büyük bir kampanyaya dönüştü. Seyhan Sakarya Ortaokulu 6/D sınıfında okuyan Kardelen Sağır, Arda Avgılıyiğit ve Fatih Önen, Mehmetçik tarafından terörden arındırılan Afrin'de sosyal hayatın yeniden kurulmasına katkı sağlamak ve mazlum çocukların yüzünü güldürmek 'Adana'dan bir oyuncak Afrinli çocuklara çok şey kazandıracak' kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. 2 HAFTADA TOPLANDI
'Dünyada çocuklar hep gülsün' diyerek başlattıklarını projelerini okul müdürü Ali Fırat Bulut ve müdür yardımcısı Teoman Gider'e anlatan üç öğrencinin açtığı kucak bir anda tüm okulu sardı. Sınıfları tek tek dolaşarak bin 830 arkadaşından kampanyaya destek isteyen Kardelen, Arda ve Fatih, proje koordinatörü Teoman Gider ile birlikte iki haftada bin 390 yeni oyuncak topladı. 'GURUR DUYUYORUZ'
Küçük yaşta büyük bir adım atan üç arkadaş haklı bir gurur ve mutluluk yaşadı. Okulun spor salonunda öğrenciler tarafından özenle tek tek paketlenen yüzlerce oyuncak kolilere yerleştirilerek, Afrin'deki çocuklara ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gaziantep 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim edildi. Okul Müdürü Ali Fırat Bulut, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti ve ailelerine teşekkür etti. Kampanyanın küçük mimarları Kardelen Sağır, Arda Avgılıyiğit ve Fatih Önen ise, "Bizim için çok önemli bir görev oldu. Başarı ile tamamladık. Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, anne ve babalarımız birlik ve beraberlik çatısı altında emek verdik ve askerlerimizin, polislerimizin çocukları ve Afrin'deki kardeşlerimiz için oyuncaklar topladık. İlgi karşısında çok mutlu olduk" şeklinde konuştular.