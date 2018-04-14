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’nde tüketici hukuku anlatıldı

kurucusu Yaşar Bayboğan anısına bu yıl yedincisi gerçekleşen sempozyumda ‘Tüketici Hukuku’ başlığı ele alındı

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Çağ Üniversitesi’nde tüketici hukuku anlatıldı
Çağ Üniversitesi'nin kurucusu Yaşar Bayboğan anısına Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel sempozyum büyük ilgi gördü. Yedincisi gerçekleşen buluşmanın bu seneki konusu 'Tüketici Hukuku' oldu. Buluşmada tüketici hukukunun güncel sorunları, tüketicinin korunması hakkındaki kanunda yer alan cezai hükümler, mesafeli satışlar ve ön ödemeli konut satışı gibi önemli konular tartışıldı. Hakim İlhan Kara, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Prof. Dr. Faruk Acar, Prof. Dr. H. Tamer İnal, Prof. Dr. Çağlar Özel, Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce, Çelik Ahmet Çelik, Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy, Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Dr. Öğr. Ü. Selin Sert Sütçü ve Dr. Öğr. Ü. Mustafa Şimşek akademik çalışmalarını sunarak görüşlerini katılımcılarla paylaştı.
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Çağ Üniversitesi’nde tüketici hukuku anlatıldı
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