Fuarda sanal Maraş turu

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi'ne bir ödül de tasarım dalında geldi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Antalya
Fuar Merkezi ev sahipliğinde 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen HESTOUREX 'Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı'nda yer alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin standı 'En İyi Tasarım' ödülünün sahibi oldu. Kentin tanıtımına yönelik açılan stantta Aliya İzzet Begovic Parkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Menzelet ve Yeşilgöz mesire alanları, Suk-i Maraş, Bakırcılar, Mazman, Semerciler ve Demirciler çarşıları, Taşhan, Taşmescit, Ulucami, Karamanlı ve Abdulhamidhan Kavsağı, Azgıt ve Meryemçil kaleleri, Ak Kale, Başkonuş ve Yavşan yaylaları, Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi, Yedikuyular Kayak Merkezi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Taşköprü, Germenicia Antik Kenti, Malik Bin Ejder Türbesi gibi tarihi ve turistik mekanlar sanal gerçeklik gözlükleri ile ziyaretçilere tanıtıldı.