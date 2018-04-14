Galibiyetle döneceğiz

Spor Toto 1. Lig'de bu pazar deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşı karşıya gelecek olan Adana
Demirspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Uğur gözetiminde gerçekleşen çalışmada oyuncuların artan performansı teknik heyeti sevindirdi. Elazığ'da çok zor bir maça çıkacaklarını belirten teknik adam Uğur, "Ben inanıyorum. Üç puan alacağız" dedi. Elazığspor'un play-off mücadelesi verdiğini söyleyen Mustafa Uğur, "Rakip yarıştan kopmak istemiyor. Biz de tehlikeli bölgeden uzaklaşarak yolumuza bakmak istiyoruz. Elazığ teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni bir oyun sistemi iye oynayacak. Bu açıdan iki takım için de zor bir 90 dakika olacağı kesin" diye konuştu. TAKIMINA GÜVENİYOR
Futbolcularına güvendiğini ifade eden Uğur, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularımla yaptığım toplantıda ligin bitimine sayılı haftalar kaldığını ve hata yapmamamız gerektiğini belirttim. Onlar da gerekli sözü verdiler. Elazığ'dan puan veya puanlarla dönmek için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.