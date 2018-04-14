İkinci kez evlat acısı korkusu

Osmaniye
'nin Kadirli ilçesinde 2009
yılında 9 yaşındaki kızlarını
ender görülen NCL
(beyincik erimesi) hastalığı
nedeniyle kaybeden
Ziyanoğlu çifti,
aynı hastalığa yakalanan
küçük kızlarının
yaşaması için mücadele
veriyor. Şehit Kansu
Küçükateş Mahallesi'nde
ikamet eden Cennet ve
Nebi Ziyanoğlu çifti, 2014
yılında doğan Fadime ile
yeniden hayata tutunmaya
çalıştı. Fadime'nin sağlıklı
bir şekilde büyümesine
tanık olan Ziyanoğlu
çiftinin hayatı, geçen yıl
yaşanan bir olay sonrası
adeta başa döndü.
Baba Nebi Ziyanoğlu,
Fadime'nin oyun oynarken
düşmesi sonrası gittikleri
hastanede büyük
şok yaşadıklarını belirterek,
"Adana'da özel
bir hastaneye götürdük.
Burada NCL tanısı konuldu.
İmkanım olsa evimi,
barkımı, her şeyimi satarak
tedavisini yaptırmak
isterim. Fakat maddi
durumumuz yetmiyor.
Bir kızımı, canımı daha
önce aynı hastalıktan kaybettim,
diğerini kaybetmek
istemiyorum. Devlet
büyüklerimizden yardım
istiyoruz" dedi. YAVAŞ YAVAŞ ERİYOR
Kızının gözünün önünde günden güne eridiğini söyleyen anne Cennet Ziyanoğlu, "Geçen yıl konuşuyordu, yiyordu, içiyordu, oynuyordu, koşuyordu. Hepsi gitti. Bunların hiçbirini artık yapamıyor. Kızım yemiyor, içmiyor, gözümüzün önünde yavaş yavaş eriyor.