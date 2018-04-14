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İkinci kez evlat acısı korkusu

Giriş Tarihi: 14.4.2018
İkinci kez evlat acısı korkusu
'nin Kadirli ilçesinde 2009 yılında 9 yaşındaki kızlarını ender görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı nedeniyle kaybeden Ziyanoğlu çifti, aynı hastalığa yakalanan küçük kızlarının yaşaması için mücadele veriyor. Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde ikamet eden Cennet ve Nebi Ziyanoğlu çifti, 2014 yılında doğan Fadime ile yeniden hayata tutunmaya çalıştı. Fadime'nin sağlıklı bir şekilde büyümesine tanık olan Ziyanoğlu çiftinin hayatı, geçen yıl yaşanan bir olay sonrası adeta başa döndü. Baba Nebi Ziyanoğlu, Fadime'nin oyun oynarken düşmesi sonrası gittikleri hastanede büyük şok yaşadıklarını belirterek, "Adana'da özel bir hastaneye götürdük. Burada NCL tanısı konuldu. İmkanım olsa evimi, barkımı, her şeyimi satarak tedavisini yaptırmak isterim. Fakat maddi durumumuz yetmiyor. Bir kızımı, canımı daha önce aynı hastalıktan kaybettim, diğerini kaybetmek istemiyorum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

YAVAŞ YAVAŞ ERİYOR
Kızının gözünün önünde günden güne eridiğini söyleyen anne Cennet Ziyanoğlu, "Geçen yıl konuşuyordu, yiyordu, içiyordu, oynuyordu, koşuyordu. Hepsi gitti. Bunların hiçbirini artık yapamıyor. Kızım yemiyor, içmiyor, gözümüzün önünde yavaş yavaş eriyor.
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İkinci kez evlat acısı korkusu
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