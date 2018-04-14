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Öğrenciler öğretmen veliler öğrenci oldu

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Öğrenciler öğretmen veliler öğrenci oldu
Beyaz Kule Okulları'nda öğretmen koltuğunda öğrenciler, öğrenci sıralarında ise veliler vardı. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, Türkçe ve İngilizce derslerinde işledikleri konuları portfolyo sunumu ile ailelerine anlattılar. Beyaz Kule Okulları Kurucusu Dilek Benzetsel, "Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri ve özgüvenlerini artırmaya yönelik velilerle bir araya gelinen etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Öğrencilerimiz derste öğrendikleri bilgileri veliler ile paylaşarak ailelerine karşı kendilerini kanıtlamış oldular. Öğrencilerimizden çok velilerimizin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.
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Öğrenciler öğretmen veliler öğrenci oldu
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