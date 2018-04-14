Sona doğru

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam'da yapımı devam eden 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadyumu'nun geldiği aşamayı yerinde inceledi. UEFA modernizasyon kriterleri nedeniyle teslimi geciken stadın Türkiye'nin en akıllı ve modern stadyumu olacağı açıklandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte kentin 50 yıllık tesis sorunun giderilmiş olacağına dikkat çekti. ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Sarıçam ilçesinde 102 dönüm arazi üzerine ileri teknoloji ve birçok sosyal donatıyla inşa edilen UEFA standartlarındaki stadyumun tamamlanıp, hizmete girmesiyle birlikte Adana'nın yanı sıra bölge ve ülke sporuna çok önemli katkı sağlanacağını belirten Vali Mahmut Demirtaş, yetkililerden, eksikliklerin bir an önce ve titizlikle tamamlanmasını istedi. Vali Demirtaş stadın önümüzdeki sezona hazır olacağını belirtti. SOĞUTMA SİSTEMİ
Vali Mahmut Demirtaş, Adana Şehir Stadyumu'nun yapımından dolayı devlet ve hükümet yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 6 katlı statta toplam bin 444 araçlık otopark, engelliler için özel bölümler ve localar bulunuyor. Statta özel üretim çim kullanılacak. Spor Bakanlığı sadece Adana, Mersin ve Antalya
illerindeki statlara özel çim ekecek. Dünyanın her yerinde ısıtma sitemi yer alırken Adana stadında soğutma sistemi de olacak.