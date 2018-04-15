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ile arasındaki sınır sorunu çözüme kavuştu

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Ceyhan ile Erzin arasındaki sınır sorunu çözüme kavuştu

'nın ilçesine bağlı Sarımazı bölgesi ile 'ın ilçesi arasında 60 yıllık bir sorun olan sınır sorununun çözümüne yönelik protokol, 'da Vali Mahmut Demirtaş ile Hatay Valisi Erdal Ata'nın katılımıyla imzalandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan'ın başkanlığında gerçekleşen imza töreni ile iki bölge arasındaki sınır sorunu resmen çözümlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş emeği geçen herkese teşekkür ederken, protokolün her iki bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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Ceyhan ile Erzin arasındaki sınır sorunu çözüme kavuştu
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