Ceyhan ile Erzin arasındaki sınır sorunu çözüme kavuştu

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı bölgesi ile Hatay'ın Erzin ilçesi arasında 60 yıllık bir sorun olan sınır sorununun çözümüne yönelik protokol, Ankara'da Vali Mahmut Demirtaş ile Hatay Valisi Erdal Ata'nın katılımıyla imzalandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan'ın başkanlığında gerçekleşen imza töreni ile iki bölge arasındaki sınır sorunu resmen çözümlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş emeği geçen herkese teşekkür ederken, protokolün her iki bölgeye hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU