Engellilerin eserlerini inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği bünyesindeki engellilerce yapılan atölye çalışmalarını inceledi. Dernek Başkanı Ülkü İnsan'ın, derneğin kuruluş amacı ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Demirtaş'a bilgiler vererek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Engellilerin ürettikleri el emeği eserleri beğeniyle inceleyen Beyhan Demirtaş, engelliler ile dernek yöneticilerini tebrik etti. Demirtaş, ziyareti sırasında hatıra fotoğrafları da çektirdiği engellilere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini ve engellilerin daima yanlarında olacaklarını belirtti. Güzel görüntülerin oluştuğu buluşmada engellilerin heyecanı görülmeye değerdi.