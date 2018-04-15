Karkamış kapılarını ihracata açtı

Türkiye'nin Suriye ile ticaretinde önemli rol oynayan ancak terör örgütü DAEŞ'in sınırdaki hareketliliği nedeniyle bir süredir kapalı bulunan Karkamış Sınır Kapısı yeniden hizmete açıldı. Açılışı yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sınır kapılarındaki hızımız hem transit ülke olarak gelişmemize hem de lojistik firmalarımızın gelişmesine vesile olacak. Türkiye'yi transit üs haline getireceğiz" derken kapının açılması Gaziantepli sanayici ve ihracatçılarda büyük sevinçle karşılandı.

2014 YILINDA KAPANMIŞTI

1953'te hizmete açılan ve bir ucu Suriye'nin Cerablus kentinde diğer ucu Gaziantep'in Karkamış ilçesinde olan Karkamış Sınır Kapısı, terör örgütü DAEŞ'in Cerablus'u ele geçirmesinin ardından 17 Ocak 2014'te kapatılmıştı. Hükümet, TSK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar ile Cerablus'un DAEŞ'ten temizlenmesi sonrasında burada ticareti yeniden canlandırmak için Karkamış'ın açılmasını kararlaştırıp umutları artırdı.



KATKILARI ÇOK BÜYÜK OLACAK

Karkamış Sınır Kapısı'nın yeniden hizmete açılması Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların yüzünü güldürdü. Son dönemde Suriye'ye artan ihracat nedeniyle Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir aya varan bekleme süreleri nedeniyle ihracatta büyük sıkıntı yaşandığını dile getiren sanayiciler, yeni kapının açılmasıyla bu sorunun ortadan kalkacağını ve ihracata ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı): Kapının hizmete açılmasıyla çok mutlu olduk. Gaziantep ve bölgemiz adına çok önemli bir gelişme. Valimizin çok emeği geçti. Afrin Harekatı sonrasında bölgenin imarı için bu kapıya çok ihtiyaç olacak. Gaziantep de malzeme ve lojistik merkezi olarak büyük bir aktör. Bölgenin inşası için ciddi bir merkez görevi görecek. Aynı zamanda İslahiye'den de bir kapı açılması büyük kolaylık sağlar. Kapının açılması aynı zamanda insanı açıdan da önemli, oradaki insanlara gıda ve diğer ihtiyaçların ulaştırılması ve kendi topraklarına rahatça girebilmeleri için de bu kapı büyük kolaylık sağlayacaktır.

Mahsun Altunkaya (Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı): Ne kadar çok sınır kapımız olursa ihracatımız o kadar rahat olur. Suriye'de mevcut sorunlar nedeniyle ciddi bir ihracat yapamıyorduk, sınır kapılarının kapasitesi de azdı. Suriye'de sorunun çözülmeye başlaması ve insanların evlerine dönmesiyle ciddi talepler olacak. O zaman bu kapıların önemini ve etkisini daha iyi anlayacağına. Suriye'nin tamamına barış ve huzur geldiği zaman bölge ve ülke olarak ciddi bir ihracat potansiyelimiz olacağına inanıyorum. İhracat için böylesi sınır kapılarının olması çok önemlidir. Gümrük Bakanımıza ve diğer emeği geçen devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz.

UMUT KAPISI OLACAK

Erhan Özmen (Güneydoğu Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı): Gaziantep'in Suriye'ye ihracatı sürekli artıyor. Karkamış Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle en yakın kapı olan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ciddi yığılmalar oluyordu. Sürekli ihracat grafiğini yükselten Gaziantep için bu kapı Suriye'de yeniden huzur ve güvenin inşa edilmesinde, ekonomik hareketliliğin sağlanmasında büyük rol üstlenecek olan Gaziantep iş dünyası ile komşumuz arasında bir umut kapısı olacak.



��HRACATA İVME KATAR

Mesut Çakmak (Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Karkamış Sınır Kapısı'nın açılması ihracatımıza çok ivme katar. Bugün Kilis Öncüpınar Kapısı'nda tırlar 20-25 gün sıra bekliyor. Bu da normalde 200 dolar olan maliyeti 600-700 dolara çıkarıyor. 2023 hedeflerimize ulaşmamış için bu tür kapıların bir an önce açılması gerekiyor. Karkamış Sınır Kapısı'nın açılması Öncüpınar'daki yığılmayı da önler, ihracatımızı büyük bir katkı yapar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.