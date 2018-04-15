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Lider, ’ı affetmedi

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Lider, Hatay’ı affetmedi

Bilyoner.com normal sezon son karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyükşehir Belediyespor'u 68-65 mağlup etti. Her iki takımın başa baş mücadelesinde lider Yakın Doğu son saniyelerde bulduğu üçlükle sonuca gitmeyi başardı. Karşılaşma sonunda basketbolcular büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, normal sezonu başarılı bir yerde tamamladıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bundan sonraki süreçte play-off maçları için sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu ciddiyette sürdürüp, şampiyonluğu yeniden camiamıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

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Lider, Hatay’ı affetmedi
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