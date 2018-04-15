Lider, Hatay’ı affetmedi

Bilyoner.com Basketbol Ligi normal sezon son karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 68-65 mağlup etti. Her iki takımın başa baş mücadelesinde lider Yakın Doğu son saniyelerde bulduğu üçlükle sonuca gitmeyi başardı. Karşılaşma sonunda basketbolcular büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, normal sezonu başarılı bir yerde tamamladıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bundan sonraki süreçte play-off maçları için sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu ciddiyette sürdürüp, şampiyonluğu yeniden camiamıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

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