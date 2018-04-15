Sahte çobanlar koyunları çaldılar

Adana'da iki kişi, koyun hırsızlığı için önce keşif yaptı, ardından da planlarını gece yarısı hayata geçirdi. Hayvanların olduğu ahıra girip, onları bulunduğu yerden çıkartan zanlılar, adeta 'çobanlık' yapıp onları emanet aldıkları kamyonete yükleyip, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise, bir caminin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bu görüntülerden yola çıkan polis, Soner Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Şehmus Öğüt'ün evinin bahçesinde bulunan ahırdan piyasa değeri 10 bin lira olan 12 küçükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Hızla olay yerinden kaçan 2 kişiyi tespit etti. 23 yaşındaki Soner Ç. yakalanırken, diğer zanlının kim olduğu araştırılıyor.