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Şampiyonadan derece ile döndüler

Halk oyunlarında Türkiye derecesi yapıp Gaziantep’i mutlu eden İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Halk Oyunları Topluluğu, Şehitkamil Belediye Başkanı ’nu ziyaret etti

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Şampiyonadan derece ile döndüler

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı , Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'ndan ikincilik kupası ile ayrılan yemenileri misafir etti. Başarılı sporcu öğrencileri tebrik eden Fadıloğlu, öğrencileri armağanlarla ödüllendirdi. Marmaris gerçekleştirilen, Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil eden İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Halk Oyunları Topluluğu başarı ile döndü. Dört ay süren yarışma sürecini 3 kupa ile tamamlayan liseli şampiyonlar, başarının hikayesini Fadıloğlu ile paylaştı. Başarılı öğrencileri Atatürk spor ve kültür merkezinde ağırlayan ve öğrencilerle yakından ilgilenen Fadıloğlu, Türk folkloruna yapmış oldukları katkılardan ötürü öğrencileri tebrik ederek öğrencilere sportif malzemeler hediye etti. Ziyaret esnasında Şehitkamil Halk Eğitim Müdür Vekili Ahmet Göçmen, İl Temsilcisi Metin Alati genç yemenileri yalnız bırakmadı.

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Şampiyonadan derece ile döndüler
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