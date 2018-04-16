Alanya’dan Adana’ya uzanan zeytin hikâyesi

ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın 11 yıl önce Alanya'da görevliyken ceza infaz kurumuna dikimini yaptığı zeytin ağaçları büyüyüp meyve verdi. Hükümlülerin hasat ettiği zeytinlerden üretilen zeytinyağı, yıllar sonra Adana'ya atanan Başsavcı Yeldan'ın öncülüğünde yaptırılan ve hükümlülerin el emeği ürünlerinin bulunduğu Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde satışa sunuldu.

FİDAN KAMPANYASI

Alanya'da 2003-2010 yılları arasında görev yapan Yeldan, hükümlülerin topluma kazandırılmaları ağaç dikme kampanyası düzenledi. Başsavcı Yeldan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile Mahmutlar beldesinde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Ceza İnfaz Kurumu'na ait atıl haldeki 55 dönüm araziye binlerce zeytin ve meyve ağacı dikildi. Başsavcı, diktiği ağaçların meyvesini göremeden Yozgat'a, ardından Samsun'a, 4 yıl önce de Adana'ya atandı.



BÜYÜYÜP MEYVE VERDİ

Başsavcı Ali Yeldan, Adana'ya Göltepe Eğitim Tesisleri'ni kazandırdı, tesisin girişinde de İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası açtı. Ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlülerin ürettiği ürünler burada satışa sunuldu. Bu arada, Başsavcı Yeldan'ın Alanya'da görevliyken diktiği zeytinler 11 yılda büyüyüp meyve verdi. O zeytinler, zeytinyağına dönüştürülüp satışa sunuldu. Başsavcı Ali Yeldan, "Alanya'da hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytinyağları, Adana'da yaptırdığımız sosyal tesiste satışa sunuldu. Bu benim için çok anlamlı" dedi.