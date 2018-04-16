‘Bana en büyük müjdeyi verdin’

Gaziantep'te 2012 yılında Ramazan Bayramı'nda teröristlerin bomba yüklü araçla saldırı yapması sonucu 11 yaşındaki kızı Sevgi Gülperi İnanç'ı şehit veren Nuray İnanç, terörist Seyithan Sinet'in ölü ele geçirilmesini SABAH Güney muhabirinden öğrendi. Yıllardır bu anı beklediğini söyleyen acılı anne, "Bana en büyük müjdeyi verdiniz. Kara kızım artık rahat uyu, kanın yerde kalmadı" dedi.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hatay'ın Amanos Dağları'nda öldürülen ve İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira ödüllü kırmızı listesinde aranan terörist Seyithan Sinet'in, 6 yıl önce Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nda bomba yüklü araçla saldırı sonucu 4'ü çocuk 10 kişinin öldüğü, 67 kişinin de yaralandığı saldırının asil faili olarak ortaya çıktı. Hain saldırıda ortaokul öğrencisi kızı Sevgi Gülperi ile birlikte 3 yakınını daha kaybeden Nuray İnanç, terörist Seyithan Sinet'in ölü ele geçirildiğini öğrenince, "Allah'ım dualarım kabul etti. Her gün o hainin öldürülmesi için dua ediyordum. O hain benim kara kızım Sevgi Gülperi ile yeğenimi, onun eşini ve 1 yaşındaki kızları Almina Melisa'yı bizden aldı" diye konuştu.

'KANLARI YERDE KALMADI'

Üzerinde "Seni unutmayacağım kara kızım" yazılı fotoğrafı elinden düşürmeyen acılı anne Nuray İnanç, "Kara kızımın rahat uyu, senin ve diğerlerin kanı yerde kalmadı. O terörist cezasını buldu ve güvenlik güçlerimiz öldürdü. Allah askerimize, polisimize zeval vermesin. Askerimizi, polisimiz olduğu sürece şehitlerimizin kanı yerde kalmaz" şeklinde konuştu.