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’da 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurularak üst araması yapılan bir kişinin üstünden bulundu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:23
Batman’da 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 994 adet uyuşturucu hap ve toplam ağırlığı 671 gram gelen 58 paket uyuşturucu esrar maddesi ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 850 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

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Batman’da 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele geçirildi
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