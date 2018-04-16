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’da : 1 ölü, 7 yaralı

-Beşiri Karayolu (OSB) mevkiinde araç ile bir otomobil çarpıştı. da, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:18
Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre , -Beşiri yolu üzeri OSB mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Beşiri istikametine giden 72 BC 663 plakalı araç ile Beşiri istikametinden Batman'a gelen 72 BB 649 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Batman'daki çeşitli hastanelere sevk etti.

Kaza sonrası 72 BB 649 plakalı otomobilin sürücüsü Agit Tarhan (26) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 7 yaralının tedavisi sürüyor.

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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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