‘Cennet’e asansör ‘Cehennem’e teras

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi 'Cennet-Cehennem' obruklarını 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi. Elvan, Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti. Kentte 8 Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi belirlendiğini ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Elvan, Silifke ilçesindeki 'Cennet-Cehennem' obrukları için de harekete geçildiğini aktardı. Elvan, "Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da görkemli hale getiriyoruz" diye konuştu.

ALTYAPI BAŞLADI

'Cennet' olarak adlandırılan obruğun 75 metre derinlikte olduğunu ve 452 basamakla inildiğini, 'Cehennem'in ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağına dikkati çekti. Bölgede altyapı çalışmaları başladı.