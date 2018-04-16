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Hayvan ları yakalandı

’da lığı yapan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:05
Hayvan hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Gözebaşı köyü sınırları içerisinde Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında Muhammed Zeki Ünal'a ait çiftlikten 2 adet çalındı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde lık olayı şüphelisi olarak A. E., E. E. ve İ. E. isimli şahıslar göz altına alındı.

Şahısların ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Hayvan hırsızları yakalandı
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