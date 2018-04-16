MTSO’da artık hizmet zamanı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. Ali Fuad Budur ile Hakan Sefa Çakır Yönetim Kurulu başkan yardımcılıklarına, Cem Bucuge ise sayman üyeliğine seçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan "Tek yürek Odamız için, Mersin için, ülkemiz için hep birlikte hizmet zamanı başlamıştır" dedi. MTSO olarak, son zamanların en katılımlı ve en nitelikli seçimlerinden birini yaşadıklarını belirten Başkan Kızıltan, "Seçim süreci geride kaldı, rekabet bitti. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Yeni yönetimimizi, 98 meclis üyemizin tamamının oyuyla seçilmiş bir yönetim olarak görüyoruz. Bu demokrasi şöleni için her bir üyemize, sektörlerinde yarışan tüm adaylara, seçilen tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

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