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Optimum’dan son model otomobil

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Optimum’dan son model otomobil

Ziyaretçilerini lüks otomobil sahibi yapan Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin son otomobili de talihlisini buldu. Bugüne kadar 10 müşterisini otomobil sahibi yapan Optimum'un 11'inci hediyesi Audi Q2 oldu. Otomobil, İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişle Gülay Özmen Yücesoy'un oldu. Citycoco ise Merve Layık'a çıktı. Kampanyaya 25 Kasım 2017 ile 30 Mart 2018 tarihleri arasında, aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler katıldı.

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Optimum’dan son model otomobil
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