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kadar mücadele

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Sonuna kadar mücadele

(YDÜ) deplasmanda Hatay Büyükşehir'i 68-65 yenerek, ligi lider olarak tamamlamanın sevincini yaşıyor. Teknik adam Zafer Kalaycıoğlu ligi değerlendirerek, "Çok büyük emekler vererek buralara kadar geldik. Bundan sonra önümüzde play-off serisi var. Zorlu maçlar oynayacağız" dedi. Galibiyet serisini sürdürüp şampiyonluğu kovalayacaklarını ifade eden Kalaycıoğlu, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunu oynadığımız maçlarda kanıtladığımızı düşünüyorum. Son bir virajımız kaldı. İyi oyunumuzu sürdürüp lig şampiyonluğunu kazanacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

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Sonuna kadar mücadele
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