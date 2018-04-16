Tarsus’a yeni bir cami ve halı saha

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde cami ve halı saha temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, "Göreve geldiğimiz günden bu yan 33 hizmetin açılışını yaptık. Eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Temel atma törenine katılan Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da, "Bugün temelini attığımız cami aslında bir terazidir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümanın aynasıdır. Birbirine hakkı tavsiye eder. Bugün temelini attığımız bu cami birlik ve beraberliğimizin aynasıdır" dedi.

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