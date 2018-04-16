Toros Kaplanları Bolu’yu ağırlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta kapanış mücadelesinde Adanaspor bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak olan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlı ekipte teknik adam Eyüp Arın, Boluspor'un zirve mücadelesi veren bir rakip olduğunu belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor" dedi. Arın, önemli bir eksiklerinin bulunmadığının altını çizerek, "Sahaya tam kadro çıkacağız. Oyuncularım gerekli hazırlıkları yaptılar. Taraftarımız bu zorlu sınavımızda yanımızda olursa kazanacağımıza inanıyorum. Haftalardır sürdürdüğümüz çıkmışımızı Boluspor maçıyla devam ettireceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU