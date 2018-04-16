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Toros Kaplanları Bolu’yu ağırlıyor

- haftanın son maçında bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Toros Kaplanları Bolu’yu ağırlıyor

1. Lig'in 31. hafta kapanış mücadelesinde bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 'u konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak olan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlı ekipte teknik adam Eyüp Arın, Boluspor'un zirve mücadelesi veren bir rakip olduğunu belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor" dedi. Arın, önemli bir eksiklerinin bulunmadığının altını çizerek, "Sahaya tam kadro çıkacağız. Oyuncularım gerekli hazırlıkları yaptılar. Taraftarımız bu zorlu sınavımızda yanımızda olursa kazanacağımıza inanıyorum. Haftalardır sürdürdüğümüz çıkmışımızı Boluspor maçıyla devam ettireceğiz" diye konuştu.

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Toros Kaplanları Bolu’yu ağırlıyor
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