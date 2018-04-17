Akdam köyünde maraton heyecanı

Adana
'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi halkı tarafından geleneksel hale getirilen ve Türkiye'nin birçok şehrinden sporcuların katılımı ile gerçekleşen 3. Akdam Henis Koşuları yapıldı. Köy halkı ile iç içe gerçekleşen maratona Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 300'e yakın sporcu katıldı.
Köy meydanına kurulan start noktasında düdüğün çalınması ile başlayan ve 10 km devam eden koşuya yediden yetmişe sporcular yoğun ilgi gösterdi. SPORCULARA MADALYA
Organizatör
Hüseyin Çetin, insanları spora teşvik etmek, köy ve şehirdeki insanları bir araya getirmek için böyle bir maraton düzenlediklerini belirterek, "Organizasyon kapsamında köyümüze Türkiye'nin her yerinden yaklaşık yüzlerce sporcu geldi. Kategori olarak 10 km koşumuz var. Tüm yaş gruplarında sporcularımıza kupa var"
dedi.