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Belediyesi leri hayata döndürdü

Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yaptıkları müdahale ile 4 nin açlıktan ölmesini önleyerek hayatta tuttu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:07
Batman Belediyesi yavru kedileri hayata döndürdü

Alo 153 şikayet hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen Belediye ekipleri, yeni doğan 5 nin ayakları ve göbek bağları bir ipe dolanması sonucu bir yumak haline geldikleri ve annelerinden beslenemedikleri nedeniyle evine nakledildi. Belediye Hayvan Bakım Evinde Veteriner Hekimlerimiz tarafından yapılan incelemede anne kedinin doğum yaptığı ortamda bulunan bir ipin yavru kedilerin göbek bağları ve ayaklarına dolanması sonucu yavru kedilerin bir yumak haline geldikleri ve yavru kedilerinin göbek bağları çevresi ile ayaklarında yaralanmalara neden olduğunu tespit edildi.

Yapılan operasyonla birbirinden ayrılan yavru kediler günlerdir aç olduğu ve hemen annelerinden süt emmeye başladıkları gözlemlenirken 5 yavru kediden birinin ciddi yaralanması sonucu öldüğü belirtildi. Belediye Veteriner İşleri Hayvan Bakım Evinde yapılan tedavi ve bakım sonrası yavru kediler anneleriyle birlikte doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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Batman Belediyesi yavru kedileri hayata döndürdü
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