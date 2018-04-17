Çocuklara arı ve arıcılık anlatıldı

Yaptığı çalışmalarla adını ulusal ve uluslararası alanlarda tanınır hale getiren DAGEM; arıyı, yalnızca 'arı sokar ve bal yapar' şeklinde tanıyan çocuklara, arının çevre ve sağlık yönünden faydalarını öğretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yurdumuzun her köşesinden çocuk misafirleri ağırlamaya devam eden merkez, son olarak İstanbul'dan özel bir kolejden gelen 50 kişilik öğrenci ve öğretmenlerini misafir etti.

Merkezi gezen misafirlere, DAGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Göç Rasgele ve Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak, arıların dünyası, arı ürünleri ve arının polinizasyondaki rolü hakkında bilgiler verdi.

Arıcılık hakkında misafirlere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sedat Kaya, öğrencilere arı-çiçek temalı ebru çalışması yaptırırken, Üniversitenin Yüksek Gıda Mühendisi Elvan Bellici ise, ballı kurabiye yaptırarak çocukların eğlenceli ve aynı zamanda öğretici bir eğitim almalarını sağladı.

Önümüzdeki günlerde tekrar İstanbul'dan ve yurt dışından misafirler ağırlayacak olan DAGEM, arıcılığın "Apiturizm" boyutunun gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

