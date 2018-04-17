Doğası ve tarihiyle açık hava müzesi

Mersin
Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde bulunan tarihi mekanların turizme kazandırılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Silifke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı için ilçeye gelen Mersin Valisi Ali İhsan Su, ilçede bulunan tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer ve proje yetkililerinin yer aldığı programda, ilk önce Narlıkuyu Mahallesinde bulunan 'Cennet-Cehennem Örenyeri' turizm alanlarını inceleyen Su, çevre düzenlemelerinin yanı sıra restorasyon çalışmaları başlayan otopark ve merdiven ile yapımına başlanacak olan seyir terası ve asansör projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. VATANDAŞA ÇAĞRI
İlçede bulunan, 'Meryem Ana Kilisesi', 'Zeus Tapınağı', 'Cambazlı Kilisesi', 'Şeytan Deresi' gibi tarihi ve turistlik alanlarda da incelemelerde bulunan Su, çalışmalar hakkında bilgilendirildi. İlçede yaşayan vatandaşlarla sohbet eden Su, Mersin'in adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyleyerek, herkesi kentin doğal, tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmeye çağırdı.