Elbistan şehitleri dualarla anıldı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan ilçesinde 27 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 6 sivil, düzenlenen programla anıldı. Anma programına katılan şehit polis memuru Feti Sekin'nin babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun yüreğindeki vatan sevgisi ve millet aşkıyla her zaman bedrin aslanı gibi olduğunu söyledi. Baba Sekin, oğlunu soranlara şu şekilde cevap verdiğini anlattı: "Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi eşiyle helalleşip, evden çıkarken kendisi gibi polis olan kardeşini telefonla arayarak 'Silah namustur gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme' diyebilmektir." KURAN TİLAVETİ
Avrupalı Karahasanlar Derneği ve Elbistanlı Karahasanlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, 15 Nisan 1991'de bayram alışverişinden minibüsle evlerine dönerken, PKK'lı teröristlerin araçtan indirip kurşuna dizdiği Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven, olayın gerçekleştiği Karahasanuşağı Mahallesi'nde anıldı. 6 sivil şehidi anma programı, şehitler için okunan hatim duası ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. "OMUZ OMUZA OLMALIYIZ"
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza birlikte yürümek zorundayız. En güzel örneklerinden birisi burada Karahasanuşağıdır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için en zor günlerde bu dağlarda, bu bölücü hainlere karşı kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden kahramanca duruş gösteren, bu duruşta da her türlü bedeli göze alan Karahasanuşağı bu milletin geleceğidir" dedi. BABASI ANLATTI
Anma programına katılan şehit polis memuru Fethi Sekin'nin babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun yüreğindeki vatan sevgisi ve millet aşkıyla her zaman bedrin aslanı gibi olduğunu söyledi. Oğlunu soranlara şu şekilde cevap verdiğini dile getiren Sekin, "Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi eşiyle helalleşip, evden çıkarken kendisi gibi polis olan kardeşini arayarak 'Silah namustur, gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme' diyebilmektir" diye konuştu. Programın sonunda şehit olanların yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.